Песков прокомментировал идею запретить трансгендерам усыновлять детей
15 июля 2020, 14:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что поправка в Конституцию РФ о браке нуждается в законодательном закреплении. При этом он добавил, что об идее запретить трансгендерам усыновлять детей нужно спрашивать в Совфеде.
Песков отметил, что подробнее о том, является ли идея о запрете усыновления трансгендерами следствием принятой поправки, стоит спросить у Елены Мизулиной, которая выступила одним из авторов инициативы.
«Безусловно, некая формализация нового положения Конституции Российской Федерации необходима. Поправка внесена, она проголосована, она вступила в силу, поэтому так или иначе ее нужно формализовать», - сказал Песков.
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