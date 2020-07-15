Песков прокомментировал идею запретить трансгендерам усыновлять детей

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15 июля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Ребенок. Фото: pixabay.com

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что поправка в Конституцию РФ о браке нуждается в законодательном закреплении. При этом он добавил, что об идее запретить трансгендерам усыновлять детей нужно спрашивать в Совфеде.

Песков отметил, что подробнее о том, является ли идея о запрете усыновления трансгендерами следствием принятой поправки, стоит спросить у Елены Мизулиной, которая выступила одним из авторов инициативы.

«Безусловно, некая формализация нового положения Конституции Российской Федерации необходима. Поправка внесена, она проголосована, она вступила в силу, поэтому так или иначе ее нужно формализовать», - сказал Песков.