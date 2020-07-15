Песков заявил, что выборы президента Белоруссии – это внутреннее дело Белоруссии
15 июля 2020, 13:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
В Кремле оценивают ситуацию с президентскими выборами в Белоруссии как внутреннее дело Минска. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что «выборы не связаны с Союзным государством».
«Здесь в этом плане в нашем подходе ничего не поменялось», – сказал Песков.
Он также отметил, что «мы действительно, ближе друг к другу, чем другие страны в силу характера нашего Союзного государства», подчеркнув, что президентские выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и «мы не будем туда вмешиваться».
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