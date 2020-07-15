Мир левеет и от бедных нельзя откупиться. Речь идёт не о еде, а о власти

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

То, что происходит сегодня в США, – никак не борьба бедных с богатыми. Это борьба культур, борьба между тенденциями глобального капитала и почвенной, традиционной Америкой, которая воплотилась в фигуре Трампа. Воплотилась невероятно сильно – даже трудно поверить, что сегодня возможны настолько символичные фигуры, так чётко выраженные.



Отношение к Америке в нашей стране зачастую настороженное или враждебное, и неспроста. Однако радоваться пожару в доме недружелюбного соседа опрометчиво: подул сильный ветер – и вот уже сам горишь. Речь, конечно, не о том, что американские меньшинства пересекут Берингов пролив и устроят у нас беспорядки. А о том, что Америка сегодня – поле боя между двумя мировоззрениями: традиционным и леволиберальным. Сейчас леволиберальные идеи в России непопулярны, но уже нарастили мясцо в некоторых образовательных и медийных кругах. И обязательно будут пробивать себе дорогу с боем.



Пренебрегая определёнными точками зрения, медиа делают большинство молчащим и превращают мнение меньшинства – или меньшинств – в общественное мнение. Потому-то победа Трампа на президентских выборах и стала неожиданностью: его сторонники скрывали свои симпатии. Страх перед общественным мнением, распространяется в России на сторонников власти.



Позиции левых в нашей стране со временем усилятся. Невозможно откупиться от подобных сил, вняв их жалобам на бедность и трудную судьбу, – сделаешь только хуже. Вспоминается, как Европа закармливала палестинских борцов гуманитарной помощью и грантами. В результате они становились лишь сильнее и опаснее. Речь в конечном счёте не о еде, а о власти.



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