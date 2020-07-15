У россиян может появиться возможность проголосовать в течение нескольких дней
15 июля 2020, 13:50[ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которыми, в частности, предусматривается возможность проведения голосования в течение нескольких, но не более трех дней.
Предполагается, что решение о проведении голосования на выборах или референдумах в течение нескольких дней подряд будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.
Документ также уточняет, что в случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся. Подсчет голосов избирателей, участников референдума начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования, говорится в документе.
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