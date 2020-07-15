В Совфеде считают, что закон о «географических указаниях» поможет регионам

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15 июля 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Лилия Гумерова. Фото: сайт СФ

Субъекты РФ получили не только правовой инструмент для продвижения своих товаров. Об этом заявила председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Новый закон позволит регионам пополнять свои бюджеты, увеличивать число рабочих мест и развивать туризм. Кроме этого, закон о «географических указаниях» защитит потребителей от некачественной продукции.

В декабре 2017 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила каждому сенатору зарегистрировать не менее двух региональных брендов. На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 244 наименования мест происхождения товара – это, к примеру, тульский пряник, башкирский мед или адыгейский сыр. Закон о «географических указаниях» вступает в силу 27 июля.

Ранее сообщалось, что в Совфеде планируют увеличить возраст молодежи.