Власть и социологи перестали понимать российский народ

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

К концу 2010-х население России стало напоминать «чёрный ящик». Даже специалистам малопонятно, что у людей в головах, а результаты социологических исследований противоречат друг другу даже при сносной репрезентативности.



Если респондент искренне высказал своё мнение по какому-то вопросу, оно может через неделю измениться под воздействием «вновь открывшихся обстоятельств». Непонятно даже, какой общественный запрос доминирует: на стабильность или на изменения? Социологи пытались всё упростить: дескать, фрондирует креативный класс в городах, а «глубинный народ» в провинции сладко дремлет и всем доволен. Однако из провинции родом кубанский «тракторный марш» и антимусорный лагерь на станции Шиес. Именно регионы показали протестное голосование, когда на выборах в Госдуму побеждал «технический кандидат» – попка, включённый самой же властью в бюллетень для видимости конкуренции. А на голосовании по поправкам в Конституцию в июле 2020 г. демарш вдруг устроили закрытые города Минобороны, население которых обслуживает «ядерный щит».



Социологи группы «ЦИРКОН» в 2019 г. пришли к выводу, что в российском обществе нет ценностей, способных консолидировать большие группы граждан. Точнее, для большинства ценностями являются здоровье (76%) и семейное счастье (62%), но с ними в атаку народ не поднимешь. Только 3–4% электората ориентированы на внятные непротиворечивые ценности.



87% граждан одобряют всё подряд – от войны в Сирии до закрытия казино. При этом они никак это всё не поддерживают: не записываются добровольцами, не ходят на демонстрации и избирательные участки, если их не заставляют. Говорят, что фальсификации на выборах неизбежны уже потому, что если не вбрасывать бюллетени, то и нижнего порога явки не достигнуть. И режим понимает, что эти 87% не являются субъектами политического процесса. Поэтому мнение активного меньшинства имеет значение. Поэтому режиму проще имитировать демократические институты, чем все их отменить, провозгласить диктатуру и устроить реальный террор. Поэтому наличие зависимых от Кремля парламента и Конституционного суда куда предпочтительнее их упразднения, потому что чем больше у гибрида - помесь демократии и авториторизма - формальных атрибутов демократии, тем весомее надежда со временем в неё превратиться. Да и сами усилия власти по фальсификации выборов говорят о том, что эти выборы не такая уж формальность.



Главной целью любого гибридного режима, будь то Турция, Индонезия или Россия, является удержание власти. Но как этого добиться?



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