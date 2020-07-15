Озвучена статистика по коронавирусу за последние сутки

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15 июля 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Маска и перчатки. Фото: pixabay.com

В России за последние сутки выявлено более шести тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них в Москве диагностировано 628 случаев. Число умерших превысило 150 человек.

За 24 часа в России число заболевших увеличилось на 6422 человека и составило 746 369 человек, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6422 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1708 (26,6%) без клинических проявлений», - уточнили в оперштабе.

Отмечается, что число летальных исходов увеличилось, подтверждено 156 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Всего в России умерло 11 770 пациентов с диагностированным COVID-19.