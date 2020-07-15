Эксперт: Инициатива платить за найденную просрочку «проникнута заботой о гражданах»
15 июля 2020, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что «предлагается прецедент, неслыханный в нашей практике».
Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину.
По словам эксперта, на первый взгляд инициатива «проникнута заботой о гражданах». При этом Шапкин отметил, что если серьезно заняться вопросами контроля срока годности, то вся еда в магазинах «будет пластмассовая».
Шапкин считает, что если срок годности действительно подходит к концу, то магазины должны предоставлять скидки на товар.
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