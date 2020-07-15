В России могут начать платить гражданам за найденную на магазинных полках просрочку
15 июля 2020, 10:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Депутат Госдумы Василий Власов обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с идеей создать вознаграждение для россиян, обнаруживших в магазине простроченный товар.
Парламентарий рассказал, что компания обязана выплатить штраф в 20-30 тысяч рублей, если на полке окажется просроченный товар. Власов предложил выплачивать половину этой суммы гражданам, обнаружившим «просрочку».
«Прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы», - сказал депутат. Он отметил, что таким образом можно избавиться от некачественных товаров на полках магазинов.
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