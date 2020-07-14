В Госдуму внесен законопроект о запрете выселения из бывшего служебного жилья

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предполагается ввести запрет на выселение семей из бывшего ведомственного жилья, если оно для нее является единственным.

Авторами документа отмечается, что в советское время министерства, ведомства, заводы и объединения обеспечивали своих работников детсадами, медицинскими учреждениями, санаториями и другими объектами социальной инфраструктуры. Сотрудники социальной сферы имели служебные квартиры наравне с основными сотрудниками ведомств.

Сейчас таких социальных услуг работникам ведомств не предусмотрено. Наоборот, министерствам дано поручение освобождаться от непрофильных активов, а бывшие госпредприятия передают органам власти на местах объекты социальной инфраструктуры, чтобы их не содержать.

При этом сотрудники ведомственных социальных учреждений, которые живут в общежитиях и служебных квартирах, при передаче жилого фонда теряют связи с предприятием, а новый собственник жилого фонда их права на проживание не признает.

Если следовать Жилищному кодексу, такие люди должны выселяться, так как у них нет договора социального найма с новым собственником. При этом у людей, живущих в общежитиях, доходы низкие, отмечают авторы законопроекта. Для исправления этой ситуации документом предлагается внести изменения в Жилищный кодекс.