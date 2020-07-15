Власти Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу до 1 августа
15 июля 2020, 09:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: ulpravda.ru
В Ульяновской области режим ограничений по коронавирусу будет действовать до 1 августа.
Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Морозов. По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться в регионе стабильной, но по ряду муниципальных образований вызывает опасения.
Кроме того, губернатор отметил, что в ближайшее время он выслушает ответственных лиц из муниципалитетов с нестабильной ситуацией для выработки комплекса противоэпидемиологических мер.
«С 1 августа мы должны выйти на открытие кинотеатров и кинозалов, парков культуры и отдыха, театров и аттракционов», - сказал губернатор.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.