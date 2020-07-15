Власти Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу до 1 августа

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15 июля 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ulpravda.ru

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Фото: сайт правительства УО.

В Ульяновской области режим ограничений по коронавирусу будет действовать до 1 августа.

Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Морозов. По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться в регионе стабильной, но по ряду муниципальных образований вызывает опасения.

Кроме того, губернатор отметил, что в ближайшее время он выслушает ответственных лиц из муниципалитетов с нестабильной ситуацией для выработки комплекса противоэпидемиологических мер.

«С 1 августа мы должны выйти на открытие кинотеатров и кинозалов, парков культуры и отдыха, театров и аттракционов», - сказал губернатор.