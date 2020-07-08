В Ульяновской области могут вернуть все ограничения по коронавирусу
8 июля 2020, 15:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: 73online.ru
В Ульяновской области, где коэффициент распространения коронавирусной инфекции превышает единицу, а суточный прирост в последние несколько дней закрепился на уровне 105-108 случаев, могут вернуть карантинные запреты.
В Инзенском районе области уже отменено право на снятие ограничений, то же самое может произойти в Димитровграде. В региональном управлении Роспотребнадзора считают, что Ульяновская область пока не готова к полному снятию ограничений.
В регионе за сутки подтверждено 108 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии составило 6628, умерло 49 пациентов.
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