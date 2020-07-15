В Приморском крае растет число пациентов с тяжелой формой коронавируса

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15 июля 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Больничная палата. Фото: сайт органов власти РА

Власти Приморья сообщают о росте число пациентов с тяжелой формой COVID-19, в том числе подключенных к аппаратам ИВЛ.

Такая ситуация развивается на фоне общего сокращения количества болеющих коронавирусом. В регионе на лечении остаются более 1,1 тысяч пациентов, число тяжелых случаев составляет 55, в том числе 22 пациента находятся на ИВЛ. Общее число зарегистрированных в регионе случаев коронавируса достигло 5 236 человек. Скончались за все время пандемии 60 человек.

Губернатор края Олег Кожемяко предупредил жителей, что ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции, дезинфекция помещений остаются обязательными.

Ранее сообщалось, что на Сахалине решили ужесточить масочный режим.