В Приморском крае растет число пациентов с тяжелой формой коронавируса
15 июля 2020, 08:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Власти Приморья сообщают о росте число пациентов с тяжелой формой COVID-19, в том числе подключенных к аппаратам ИВЛ.
Такая ситуация развивается на фоне общего сокращения количества болеющих коронавирусом. В регионе на лечении остаются более 1,1 тысяч пациентов, число тяжелых случаев составляет 55, в том числе 22 пациента находятся на ИВЛ. Общее число зарегистрированных в регионе случаев коронавируса достигло 5 236 человек. Скончались за все время пандемии 60 человек.
Губернатор края Олег Кожемяко предупредил жителей, что ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции, дезинфекция помещений остаются обязательными.
Ранее сообщалось, что на Сахалине решили ужесточить масочный режим.
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