На Сахалине решили ужесточить масочный режим

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15 июля 2020, 07:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: astv.ru

Люди в масках. Фото: pixabay.com

В Сахалинской области с 16 июля посещать торговые точки, зрелищные и публичные мероприятия можно будет только при наличии средств защиты.

Региональный Роспотребнадзор обратил внимание, что все чаще стали встречаться факты, когда люди игнорируют предписания ведомства. Нарушают правила не только посетители – в самих общественных местах не всегда требуют с посетителей обязательного исполнения мер.

С четверга штраф для жителей Сахалина, игнорирующих масочный режим, составит от 1 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.