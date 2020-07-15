На Сахалине решили ужесточить масочный режим

15 июля 2020, 07:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: astv.ru
В Сахалинской области с 16 июля посещать торговые точки, зрелищные и публичные мероприятия можно будет только при наличии средств защиты.
Региональный Роспотребнадзор обратил внимание, что все чаще стали встречаться факты, когда люди игнорируют предписания ведомства. Нарушают правила не только посетители – в самих общественных местах не всегда требуют с посетителей обязательного исполнения мер.
С четверга штраф для жителей Сахалина, игнорирующих масочный режим, составит от 1 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
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