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7 июня 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Медсестра, фото: vk.com/limarenko_official

На Сахалине в Корсаковской ЦРБ у семи медиков выявлен коронавирус. Больница закрыта на карантин. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал подробности о ситуации с COVID-19 в регионе.

По данным оперштаба, выявлено 16 новых зараженных коронавирусом людей. Из них COVID-19 у семи сотрудников и одного пациента Корсаковской ЦРБ. Учреждение закрыто на карантин до получения результатов эпидрасследования. Основные версии заражения - от пациента и врача, работающего по совместительству. Лимаренко написал в Telegram-канале, что все медики и пациенты Корсаковской ЦРБ сдали анализы на коронавирусную инфекцию. В больнице организована санобработка, открытие возможно только после результатов эпидрасследования и предписания Роспотребнадзора.

На время карантина пациенты ЦРБ будут госпитализировать в больницы Южно-Сахалинска и Анивы. Для экстренной госпитализации пациентов направлен дополнительный реанимобиль.

По данным оперштаба, на 7 июня в Сахалинской области подтверждено 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 71 пациент выздоровел. 133 пациентов проходят лечение.

Днем ранее Лимаренко сообщал, что на 6 июня было шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Из 6 новых пациентов – 4 сотрудника и один воспитанник детского сада "Полянка".