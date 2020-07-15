Россияне смогут участвовать в развитии муниципалитетов
15 июля 2020, 08:20[ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла в третьем чтении законы, которые создадут правовые основы для развития практики реализации проектов инициативного бюджетирования на муниципальном уровне.
Такие проекты позволят обеспечить непосредственное участие граждан, достигших 16 лет, в решении местных проблем «путем определения приоритетных направлений расходования средств и контроля за реализацией проектов», говорится в пояснительной записке.
До внесения в местную администрацию инициативный проект подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан. Кроме того, мнение граждан может быть выявлено путем опроса или сбора подписей. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете выселения из бывшего служебного жилья.
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