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В интернате в Саратовской области 122 человека переболели коронавирусной инфекцией

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В интернате в Саратовской области 122 человека переболели коронавирусной инфекцией
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Коронавирусом в Адоевщинском психоневрологическом интернате в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области переболели 122 человека. Об этом сообщил главный врач районной больницы Андрей Анисимов.

Инфекцию могла занести в интернат медработник. В минсоцтруда области уточнили: 5 июня были госпитализированы 36 человек, у остальных заболевание протекало бессимптомно.

Заболевшие сотрудники сразу же были госпитализированы, по решению санитарного врача они не отпущены домой, остальным пациентам установлено динамическое наблюдение, назначено лечение.

Ранее сообщалось: в Самарской области с 15 июля возобновят работу фитнес-клубы, частные бани и музеи.

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