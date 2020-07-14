В интернате в Саратовской области 122 человека переболели коронавирусной инфекцией

Коронавирусом в Адоевщинском психоневрологическом интернате в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области переболели 122 человека. Об этом сообщил главный врач районной больницы Андрей Анисимов.
Инфекцию могла занести в интернат медработник. В минсоцтруда области уточнили: 5 июня были госпитализированы 36 человек, у остальных заболевание протекало бессимптомно.
Заболевшие сотрудники сразу же были госпитализированы, по решению санитарного врача они не отпущены домой, остальным пациентам установлено динамическое наблюдение, назначено лечение.
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