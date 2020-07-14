В Самарской области с 15 июля возобновят работу фитнес-клубы, частные бани и музеи

В Самарской области фитнес-клубы, частные бани, музеи и зоопарк смогут возобновить работу в с 15 июля. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Известно: работа фитнес-центров разрешена, но только при условии их заполнения не более чем на 20% от единовременной пропускной способности.
Кроме того, согласно постановлению губернатора области, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в регионе вновь заработают частные бани, бассейны, государственные и муниципальные музеи, а также зоопарки.
В регионе с конца марта до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан. С начала пандемии подтверждено 6019 случаев заражения коронавирусом, 3666 человек выздоровели, 66 умерли.
Ранее сообщалось: в Таджикистане число зараженных коронавирусом увеличилось на 48 человек.
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