ФАС призывает граждан делать экспресс-тесты только в соответствующих медучреждениях

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14 июля 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

тест на коронавирус, фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба России планирует возбудить дело за продажу экспресс-тестов на коронавирус россиянам в торговых сетях. Тестирование на COVID-19 могут проводить только специалисты.

Роспотребнадзор и Росздравнадзор пояснил, что использовать тест-системы должны только квалифицированные медработники, у которых есть соответствующие лицензии. Продажа гражданам экспресс-тестов в магазинах - нарушение законодательства."Мы готовим соответствующее антимонопольное дело, которое будет в ближайшее время возбуждено, расследовано и виновные понесут за это наказание", - сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. Люди, у которых нет соответствующей медицинской подготовки, могут навредить своему здоровью и здоровью близких. "Поэтому призываю всех граждан делать экспресс-тесты в соответствующих медучреждениях. Слава богу, и в Москве, и по всей России их достаточно", - подчеркнул он.

Роспотребнадзор сообщает, что более 23,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, в каких объемах на сегодняшний день Россия сможет производить тесты для выявления коронавирусной инфекции.