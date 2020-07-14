Турчак заявил, что дистанционное образование станет вспомогательным для традиционного обучения

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14 июля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Фото: сайт СФ

Дистанционное образование не заменит традиционное, но будет использоваться как вспомогательный инструмент. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Он отметил, что коронавирус испытал на прочность отечественную систему образования, и в целом она преодолела вызовы, с которыми еще не приходилось сталкиваться.

Вместе с тем, вице-спикер СФ считает очевидным, что в системе образования вскрылись серьезные проблемы при столь масштабном и оперативном переводе занятий в онлайн-формат.

«Дистанционное образование будет использоваться, но ни в коем случае не заменит традиционное образование. Многое из того, что вошло в нашу жизнь, в том или ином виде продолжит своё существование и в посткоронавирусном мире», – сказал Турчак.