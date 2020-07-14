Турчак заявил, что дистанционное образование станет вспомогательным для традиционного обучения
14 июля 2020, 16:38[ «Аргументы Недели» ]
Дистанционное образование не заменит традиционное, но будет использоваться как вспомогательный инструмент. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.
Он отметил, что коронавирус испытал на прочность отечественную систему образования, и в целом она преодолела вызовы, с которыми еще не приходилось сталкиваться.
Вместе с тем, вице-спикер СФ считает очевидным, что в системе образования вскрылись серьезные проблемы при столь масштабном и оперативном переводе занятий в онлайн-формат.
«Дистанционное образование будет использоваться, но ни в коем случае не заменит традиционное образование. Многое из того, что вошло в нашу жизнь, в том или ином виде продолжит своё существование и в посткоронавирусном мире», – сказал Турчак.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.