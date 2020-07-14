В Кабардино-Балкарии закрывается второй ковид-госпиталь

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: regnum.ru

Больничная палата. Фото: сайт органов власти Республики Адыгея

Власти Кабардино-Балкарии посчитали, что в связи с улучшением эпидемиологичесвой обстановки по коронавирусу отпала потребность в еще одном госпитале для лечения пациентов с COVID-19.

Принято решение о закрытии второго подразделения госпиталя особо опасных инфекций городской клинической больницы N 1.

По данным регионального Минздрава, госпиталь перестанет принимать больных с 15 июля. В режиме оказания помощи ковид-пациентам он проработал в течение месяца. В него направлялись для долечивания те, кто уже не нуждался в кислородной поддержке, но все еще требовал медицинской помощи.