В Кабардино-Балкарии закрывается второй ковид-госпиталь
14 июля 2020, 16:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: regnum.ru
Власти Кабардино-Балкарии посчитали, что в связи с улучшением эпидемиологичесвой обстановки по коронавирусу отпала потребность в еще одном госпитале для лечения пациентов с COVID-19.
Принято решение о закрытии второго подразделения госпиталя особо опасных инфекций городской клинической больницы N 1.
По данным регионального Минздрава, госпиталь перестанет принимать больных с 15 июля. В режиме оказания помощи ковид-пациентам он проработал в течение месяца. В него направлялись для долечивания те, кто уже не нуждался в кислородной поддержке, но все еще требовал медицинской помощи.
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