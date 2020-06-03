27-летняя медсестра умерла от коронавируса в Кабардино-Балкарии

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3 июня 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Медработник ковид-госпиталя. Фото: Инстаграм Минздрава КБР.

В Кабардино-Балкарии скончалась работавшей в ковид-госпитале №1 медсестра, заразившаяся коронавирусом.

О смерти 27-летней Альбины Бозиевой сообщил Минздрав КБР в своем Инстаграм.

«Она с честью выполняла свой долг в госпитале особо опасных инфекций, самоотверженно спасала больных с первых дней работы госпиталя», – говорится в сообщении.

С начала заболевания коллеги оказывали ей весь необходимый объём медицинской помощи, но спасти ее не удалось.

На юге и Северном Кавказе зафиксировано несколько случае гибели медработников от коронавируса. Больше всего их пришлось на долю Краснодарского края, где только в городе Лабинске скончались два врача и водитель скорой помощи.