Правительство одобрило расширение упрощенного налогообложения

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14 июля 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Здание правительства РФ. Фото: сайт правительства РФ

Правительство РФ одобрило законопроект о расширении сферы применения упрощенной системы налогообложения (УСН).

Поправки планируется внести в Налоговый Кодекс РФ. Планируется, что расширение сферы применения УСН «создаст наиболее благоприятные экономические и финансовые условия функционирования субъектов МСП».

Законопроектом предлагается закрепить переходный налоговый режим для плательщиков УСН, у которых по итогам отчётного налогового периода доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей или средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек. Такому налогоплательщику предоставляется право дальнейшего применения УСН.

«По повышенным ставкам налог будет исчисляться только в случае превышения вышеуказанных ограничений по доходам или средней численности работников и только в отношении доходов, полученных начиная с квартала, в котором допущено такое превышение», – говорится в пояснительной записке к документу.