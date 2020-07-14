Песков заявил, что идея повышения налогов для состоятельных граждан в России уже реализуется

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14 июля 2020, 08:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя петицию знаменитых иностранных миллионеров с призывам повысить налоги на богатство, сказал, что в Россия идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется.

Петицию на сайте Millionaires for Humanity с призывом, чтобы богатейшие люди мира помогли преодолеть последствия пандемии коронавируса, подписали наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, британский сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилд и еще более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее объявил о повышении налогов для богатых россиян. С января 2021 года в России вырастет налог на доходы тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. Ставка НДФЛ для них увеличится с 13 до 15 процентов. По оценке Путина, бюджет будет получать дополнительно примерно 60 миллиардов рублей ежегодно.