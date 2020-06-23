Путин предложил повысить ставку НДФЛ для граждан России с высоким доходом

Российский лидер Владимир Путин в рамках обращения к гражданам страны вечером во вторник, 23 июня, предложил повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с высоким доходом.
Глава государства предложил отменить с 1 января будущего года плоскую шкалу НДФЛ и повысить ставку с 13 до 15 процентов для тех россиян, которые зарабатывают больше 5 миллионов рублей в год.
Владимир Путин уточнил, что дополнительные доходы от данного шага для страны составят порядка 60 миллиардов рублей ежегодно. Подчеркивается, что вырученные средства будут направляться исключительно на лечение детей с орфанными заболеваниями.