Путин предложил повысить ставку НДФЛ для граждан России с высоким доходом

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин в рамках обращения к гражданам страны вечером во вторник, 23 июня, предложил повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с высоким доходом.

Глава государства предложил отменить с 1 января будущего года плоскую шкалу НДФЛ и повысить ставку с 13 до 15 процентов для тех россиян, которые зарабатывают больше 5 миллионов рублей в год.

Владимир Путин уточнил, что дополнительные доходы от данного шага для страны составят порядка 60 миллиардов рублей ежегодно. Подчеркивается, что вырученные средства будут направляться исключительно на лечение детей с орфанными заболеваниями.