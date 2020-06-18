Эксперт считает, что социальная особенность налога для богатых коснется самых бедных россиян

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18 июня 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

семья, фото: рexels.com

В правительстве опровергли обсуждение введения прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ). Но так как этот вопрос регулярно поднимается, по теме высказался Алисен Алисенов, доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС.

Эксперт напомнил, что прогрессивная шкала налогообложения действовала в России с 1992 по 1999 год. По его оценке, была несправедливой. Алисенов рассказал, что планки доходов распределялись так, что во вторую категорию попадали 70% россиян и платили повышенный налог.

По мнению специалиста в сфере экономики и социальных отношений, если в России будет введен повышенный НДФЛ на доходы конкретного физического лица, это приведет лишь к проблемам, в том числе социальным.

Алисенов отметил, что почти все страны Запада перешли на "прогрессивку" и считают ее успешной практикой, - сообщает ФБА "Экономика сегодня". Эксперт объяснил, что "там доход рассчитывается не на каждого конкретного плательщика, а на всю его семью". Он пояснил, что нередко зарабатывает в семье только мужчина, обеспечивая при этом жену и детей. Потому успешные страны богатых определяют по общим доходам.

"Если мужчина в семье из четырех человек зарабатывает 2 млн рублей, то доход каждого члена семьи составляет 500 тысяч. Эта семья богатой не считается и под повышенный налог не попадает. Российский вариант снимет повышенный НДФЛ с каждого члена семьи, что скажется на их общем уровне жизни, и это социальная несправедливость, которая опять-таки породит проблемы", - подчеркнул Алисенов.