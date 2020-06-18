Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Эксперт считает, что социальная особенность налога для богатых коснется самых бедных россиян

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт считает, что социальная особенность налога для богатых коснется самых бедных россиян
семья, фото: рexels.com

В правительстве опровергли обсуждение введения прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ). Но так как этот вопрос регулярно поднимается, по теме высказался Алисен Алисенов, доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС.

Эксперт напомнил, что прогрессивная шкала налогообложения действовала в России с 1992 по 1999 год. По его оценке, была несправедливой. Алисенов рассказал, что планки доходов распределялись так, что во вторую категорию попадали 70% россиян и платили повышенный налог.

По мнению специалиста в сфере экономики и социальных отношений, если в России будет введен повышенный НДФЛ на доходы конкретного физического лица, это приведет лишь к проблемам, в том числе социальным.

Алисенов отметил, что почти все страны Запада перешли на "прогрессивку" и считают ее успешной практикой, - сообщает ФБА "Экономика сегодня". Эксперт объяснил, что "там доход рассчитывается не на каждого конкретного плательщика, а на всю его семью". Он пояснил, что нередко зарабатывает в семье только мужчина, обеспечивая при этом жену и детей. Потому успешные страны богатых определяют по общим доходам.

"Если мужчина в семье из четырех человек зарабатывает 2 млн рублей, то доход каждого члена семьи составляет 500 тысяч. Эта семья богатой не считается и под повышенный налог не попадает. Российский вариант снимет повышенный НДФЛ с каждого члена семьи, что скажется на их общем уровне жизни, и это социальная несправедливость, которая опять-таки породит проблемы", - подчеркнул Алисенов.

ИЧ

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью