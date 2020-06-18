В правительстве РФ опровергли обсуждения введения повышенной ставки НДФЛ для богатых

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18 июня 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Представители российского правительства сообщили, что кабмин не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. О возможном повышении налога на доходы физлиц для богатых накануне писали СМИ.

В пресс-службе правительства сообщили, что вопрос о повышении ставки НДФЛ не обсуждается, - передает ТАСС.

Журнал Forbes со ссылкой на свои источники сообщал, что в правительстве в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых и якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Издание пишет, якобы ставки НДФЛ в 15% могут быть для тех граждан, доходы которых составляют два - три миллиона рублей в год.