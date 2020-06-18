Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

В правительстве РФ опровергли обсуждения введения повышенной ставки НДФЛ для богатых

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

В правительстве РФ опровергли обсуждения введения повышенной ставки НДФЛ для богатых
фото: pixabay.com

Представители российского правительства сообщили, что кабмин не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. О возможном повышении налога на доходы физлиц для богатых накануне писали СМИ.

В пресс-службе правительства сообщили, что вопрос о повышении ставки НДФЛ не обсуждается, - передает ТАСС.
Журнал Forbes со ссылкой на свои источники сообщал, что в правительстве в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых и якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Издание пишет, якобы ставки НДФЛ в 15% могут быть для тех граждан, доходы которых составляют два - три миллиона рублей в год.

ИЧ

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью