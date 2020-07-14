Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Песков прокомментировал повышенный интерес к ручке Путина на совещаниях

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Песков прокомментировал повышенный интерес к ручке Путина на совещаниях
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник, 14 июля, прокомментировал повышенный интерес журналистов и граждан страны к ручке главы государства Владимира Путина.
Дмитрий Песков сегодня ответил на вопрос журналистов, обращают ли в Кремле внимание на то, что брошенная или перекладываемая ручка российского лидера во время совещаний становится не только объектом для шуток, но и поводом для аналитики.
Пресс секретарь Владимира Путина подчеркнул, что ручка – это не инфоповод, а необходимый предмет для того чтобы писать и работать.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью