Путин эмоционально задал вопрос главе МЧС о ситуации с паводками и пожарами в стране

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26 мая 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Е. Зиничев, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание о ситуации с паводками и пожарами в российских регионах. Путин эмоционально отметил, что ситуацию с паводками и пожарами в стране обсуждали месяц назад.

Он крутил в руках ручку и говорил, обращаясь к главе МЧС Евгению Зиничеву: "Ситуация меняется, и поэтому я хотел бы сегодня послушать Ваш доклад и послушать наших коллег из регионов по вопросу о том, как складывается эта ситуация на сегодняшний день, где она наиболее сложна, какие меры должны предпринять федеральные и региональные уровни власти для того, чтобы выйти из этой ситуации и самое главное – людей поддержать". "Естественное дело, когда человек лишается своего жилища, его жизнь находится в опасности", - сказал Путин и бросил на стол ручку.

"Что касается паводка, в целом на территории России он проходит в соответствии с нашими прогнозами воды и подходит к завершению", - начал доклад Зиничев.