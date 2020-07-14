В посольстве Таджикистана в России выявили зараженных коронавирусом

Посольство Таджикистана в России могут закрыть на карантин. Там выявили зараженных коронавирусом сотрудников.
Сообщается, что речь идет о трех сотрудниках диппредставительства Таджикистана. Тесты, взятые у них, дали положительные результаты. Московские власти потребовали у посольства список тех лиц, которые контактировали с этими сотрудниками.
На днях посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов выступал перед собравшимися у здания посольства мигрантами. Он призывал их соблюдать дистанцию, надевать маски и не собираться без крайней надобности возле посольства.
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