В посольстве Таджикистана в России выявили зараженных коронавирусом

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14 июля 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: asiaplustj.info

Здание посольства Таджикистана в Москве. Фото: сайт посольства РТ.

Посольство Таджикистана в России могут закрыть на карантин. Там выявили зараженных коронавирусом сотрудников.

Сообщается, что речь идет о трех сотрудниках диппредставительства Таджикистана. Тесты, взятые у них, дали положительные результаты. Московские власти потребовали у посольства список тех лиц, которые контактировали с этими сотрудниками.

На днях посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов выступал перед собравшимися у здания посольства мигрантами. Он призывал их соблюдать дистанцию, надевать маски и не собираться без крайней надобности возле посольства.