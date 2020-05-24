Таджикистан: возможно повторение дагестанской ситуации с коронавирусом​

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24 мая 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Согласно официальной статистике, ситуация с коронавирусом в Таджикистане близится к улучшению.

2929 заболевших всё ещё находятся под действием Covid-19. 1301 человек успешно вылечился. 46 пациентов погибло от осложнений. Людей в критическом состоянии там тоже не имеется. Но в целом, не стоит доверять официальным сводкам, тем более, что речь идёт не про европейскую страну, а про Таджикистан, в котором уже много лет преобладает диктаторский режим Эмомали Рахмона. Информация по поводу этой страны весьма спорная. Ведь СМИ, также как и многие другие компании, по некоторым сведениям находятся под прямым руководством Рахмона и его администрации.

Коронавирус слишком опасен для стран с высоким уровнем бедности и слишком большой разницей «сословий». Таджикистан – как раз одна из этих самых стран. Большая часть населения прозябает в нескончаемой нищете. С работой в государстве очень большие проблемы. До сих пор действуют тиранические методы по призыву молодёжи в армию, где людей за людей не считают. Естественно и со здравоохранением тут тоже могут быть трудности. Особенно велика опасность для горных районов, где с лечением заболевших огромные проблемы. Не исключено, что Таджикистан ждёт повторение Дагестанской ситуации в России, а может быть, это уже там происходит, просто данные остальному миру не раскрываются.