«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

подтопление в Москве, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен во вторник, 14 июля, в Москве из-за угрозы сильного дождя. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром специалисты Гидрометцентра.

Погода в столице сегодня будет потенциально опасной. В городе будет вероятность возникновения стихийных бедствий, а также нанесения ущерба. Жителей Москвы предупреждают о грозе, сильном ливне и порывистом ветре.

Ранее сегодня ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что дожди могут привести к подтоплениям в городе. Предполагается, что ливневки не будут справляться с потоками воды. Столбики термометров не поднимутся выше 19 градусов.