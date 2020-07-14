«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен во вторник, 14 июля, в Москве из-за угрозы сильного дождя. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром специалисты Гидрометцентра.
Погода в столице сегодня будет потенциально опасной. В городе будет вероятность возникновения стихийных бедствий, а также нанесения ущерба. Жителей Москвы предупреждают о грозе, сильном ливне и порывистом ветре.
Ранее сегодня ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что дожди могут привести к подтоплениям в городе. Предполагается, что ливневки не будут справляться с потоками воды. Столбики термометров не поднимутся выше 19 градусов.
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