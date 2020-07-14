Синоптики предупредили об угрозе подтоплений на улицах Москвы во вторник

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14 июля 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ливень в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что во вторник, 14 июля, воздух в Москве прогреется только до плюс 19 градусов. В столице России сегодня возможны подтопления.

Тишковец уточнил, что во вторник в Москве будет облачная, пасмурная и очень дождливая погода. К вечеру дождь усилится.

С 15.00 до 21.00 на Москву прольется треть месячной нормы осадков или 31 миллиметр – три ведра жидкости на один квадратный метр улицы. Это вызовет подтопления, выход водоемов из берегов, ливневки на дорогах не будут справляться с обилием воды. Атмосферное давление ожидается ниже нормы.