Глава Крыма: отдыхающих не будут принуждать к соблюдению дистанции на пляжах

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, pixabay.com

Граждан, приезжающих отдыхать в Крым, не будут принуждать соблюдать дистанцию на пляжах. По словам главы республики Сергея Аксенова, данный вопрос лежит в зоне личной ответственности туристов.

Уточняется, что на пляжах Крыма не требуют носить маски, несмотря на масочный режим, который действует на полуострове. Дистанцирование на пляжах также находится в зоне ответственности каждого отдельного человека. Аксенов уточнил, что есть социальная реклама, объясняющая важность соблюдения расстояния, однако решение принимают сами туристы.

Подчеркивается, однако, что никто не отменял соблюдение требований Роспотребнадзора в части недопущения распространения COVID-19 в заведениях общепита, учреждениях досуга и развлечений.