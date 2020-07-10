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Журналист рассказал, что нужно знать путешественнику, который собрался в Крым

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Журналист рассказал, что нужно знать путешественнику, который собрался в Крым
фото: pixabey

Журналист Дмитрий Тарасов отметил, что таких низких цен на билеты в Крым в сезон отпусков, наверное, не было с 2014 года, когда Крым стал российским.

В начале июня билеты на человека туда-обратно стоили от 1500 до 7000 руб. Даже сейчас, когда официально туристический сезон уже идет неделю, билеты до конца сентября можно купить в районе 7000–8000 рублей. 

Цены на жилье очень разные. Сутки в гостевом доме в поселке Приморский под Феодосией нам обошлись в 600 руб. на человека. Хозяева предложили и трехразовое питание – еще за 600 руб. в сутки. Еда домашняя. Даже спрашивали, что приготовить и что мы любим. В Феодосии четырехзвездочный отель через сайт предлагает номера по 11 тыс. руб. за сутки. Через ресепшен этот же номер можно снять за 7000 руб.

ЕСт
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