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Региональным телеканалам разрешили еще год побыть аналоговыми

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Региональным телеканалам разрешили еще год побыть аналоговыми
Антенна. Фото: pixabay.com

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила продлить до 19 августа 2021 года разрешение использовать радиочастоты для аналогового вещания региональным телеканалам.

По информации Минкомсвязи, решение о продлении разрешения на аналоговое вещание принято с учетом того, что «еще нет понимания возможностей развития регионального вещания, размещения региональных телеканалов в цифровом формате».

Кроме того, необходимо максимально предоставить возможность сохранять действующее аналоговое вещание.

ДВа
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