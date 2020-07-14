Региональным телеканалам разрешили еще год побыть аналоговыми

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Антенна. Фото: pixabay.com

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила продлить до 19 августа 2021 года разрешение использовать радиочастоты для аналогового вещания региональным телеканалам.

По информации Минкомсвязи, решение о продлении разрешения на аналоговое вещание принято с учетом того, что «еще нет понимания возможностей развития регионального вещания, размещения региональных телеканалов в цифровом формате».

Кроме того, необходимо максимально предоставить возможность сохранять действующее аналоговое вещание.