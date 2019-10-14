Россию отключили от аналогового ТВ

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14 октября 2019, 13:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео

Все российские регионы перешли на цифровое вещание. Такое заявление прозвучало с космической орбиты. Окончание эпохи аналогового телевизионного вещания объявил один из космонавтов.

Отключение аналогового вещания превратилось в элемент маленького шоу. Космонавт Скворцов нажал кнопку на ноутбуке. Этот пассаж стал символом перехода в новую эпоху.

«Я, Александр Скворцов, космонавт Роскосмоса, член экипажа экспедиций 60/61 на Международную космическую станцию», — прозвучало приветствие, после которого и было объявлено об отключении России от аналогового сигнала: «Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение».

Переход на цифровое телевизионное вещание было одним приоритетов российских властей. Этот тип сигнала позволяет значительно улучшить качество изображения в телевизоре.