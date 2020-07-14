За сутки в России скончались 175 пациентов с коронавирусом
14 июля 2020, 10:45[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки на территории России скончались 175 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 37 пациентов умерли в Москве, 31 – в Санкт-Петербурге, 9 – в Свердловской области. С начала пандемии в России скончались 11 614 человек с коронавирусом нового типа.
Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки в России количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 6 248.
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