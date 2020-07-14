Более 80% россиян готовы перейти на работу в конкурирующую фирму
14 июля 2020, 09:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Данные опроса Исследовательского центра Superjob.ru говорят о том, что большинство работающих граждан РФ (81%) согласились бы поменять место работы, получив приглашение от конкурирующей компании.
Исследование показало, что наибольшую готовность поменять место работы при таких обстоятельствах проявляют респонденты в возрасте 35-44 лет (83%).
Среди основных условий, которые следует выдвинуть в случае такого приглашения, участники опроса, готовые сменить место работы, выделяют более высокую зарплату, повышение в должности, расположение офиса ближе к дому, дополнительные льготы и компенсационный пакет.
Категорически отвергают возможность перехода на работу в конкурирующую фирму только 5% россиян.
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