Более 80% россиян готовы перейти на работу в конкурирующую фирму

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14 июля 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Офис. Фото: pixabay.com

Данные опроса Исследовательского центра Superjob.ru говорят о том, что большинство работающих граждан РФ (81%) согласились бы поменять место работы, получив приглашение от конкурирующей компании.

Исследование показало, что наибольшую готовность поменять место работы при таких обстоятельствах проявляют респонденты в возрасте 35-44 лет (83%).

Среди основных условий, которые следует выдвинуть в случае такого приглашения, участники опроса, готовые сменить место работы, выделяют более высокую зарплату, повышение в должности, расположение офиса ближе к дому, дополнительные льготы и компенсационный пакет.

Категорически отвергают возможность перехода на работу в конкурирующую фирму только 5% россиян.