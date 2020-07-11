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Названы наиболее востребованные профессии после ослабления ограничений

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Названы наиболее востребованные профессии после ослабления ограничений
работа в офисе, pixabay.com

Эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, представителям которых проще остальных найти работу после ослабления ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19.

По словам специалистов, в настоящий момент, как и в разгар пандемии, востребованными являются медики.

Коммерческим структурам по-прежнему нужны люди, которые могут быстро и качественно перевести работу компании под новые стандарты и условия, а также вывести бизнес из кризисного состояния. Именно поэтому без работы не останутся IT-специалисты разного уровня, SMM-менеджеры, антикризисные менеджеры, маркетологи, специалисты по цифровой трансформации бизнеса, а также аналитики big data.

Кроме того, ряду компаний скоро понадобятся менеджеры по продажам для восстановления спроса на свою продукцию. Также уже сейчас требуются курьеры, удаленные менеджеры, операторы колл-центра и водители.

Особенно востребованы в настоящий момент строители, поскольку происходит стремительное восстановление активности в жилищном строительстве, рост числа инфраструктурных проектов и увеличение спроса на строительство загородных домов.

Высокооплачиваемую работу могут найти полицейские и сотрудники охранных агентств.

Также довольно быстро выйти на новое место получится у преподавателей, сиделок, нянь, психологов и личностных коучей.

ЕТ

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