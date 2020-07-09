Владимир Путин дал поручение восстановить численность работающих россиян

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9 июля 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству принять меры для восстановления рынка труда в стране до уровня 2019 года к четвертому кварталу 2021 года.

«Обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление (до уровня 2019 года) численности занятого населения к четвертому кварталу 2021 года», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам обращения к гражданам 23 июня.

Правительство должно будет предоставить президенту доклад по этому поручению до 1 сентября 2020 года, далее — ежеквартально.

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