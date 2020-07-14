В ЛДПР назвали трех возможных кандидатов на пост губернатора Хабаровского края
14 июля 2020, 09:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Руководство ЛДПР заявляет, что если указ об отставке Сергея Фургала будет подписан, на замену ему должен прийти представитель именно этой политической партии.
Сообщается, что выдвинуты три кандидатуры – Михаил Дегтярев, Сергей Жигарев и Андрей Андрейченко. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов. Он отметил, что в партии надеются, что указа об отставке не последует, тем не менее, исполняющий обязанности должен быть назначен.
«Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР», – заявил Черкасов.
Ранее полпред президента в ДФО дал понять, что конфликта между Хабаровским краем и Москвой нет.
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