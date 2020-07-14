Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

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14 июля 2020, 07:06 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 13 июля, в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у России появился исторический шанс кардинально решить вопросы обеспечения граждан жильем.

Как отметил Путин, "обеспечение жильем россиян - одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи". На заявление вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что к 2026 году жилье смогут получить около пять миллионов семей россиян, глава государства призвал "добиться большего" и "ставить перед собой амбициозные цели".

"У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос", - подчеркнул Путин и призвал: "Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать".

Также Путин отметил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья необходимо снижать издержки в строительстве. Он сказал, что следует обратить внимание на все, "что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья".

Также Путин поставил задачу войти в число мировых лидеров по качеству общего образования.