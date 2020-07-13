Путин поставил задачу войти в число мировых лидеров по качеству общего образования
13 июля 2020, 19:21[ «Аргументы Недели» ]
В период эпидемии все уровни отечественного образования показали свою способность быстро меняться, сохраняя при этом устойчивость, предлагать новые формы, форматы работы.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Глава государства отметил, что «этот кадровый, технологический, организационный потенциал образования и науки является нашим сильным конкурентным преимуществом».
«Убежден, что, опираясь на него, мы можем поставить и следующую задачу. А именно: Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования, по объёмам научных исследований и разработок», – цитирует путина пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что ключевое условие для этого – сделать все, чтобы каждый молодой человек мог получить качественное образование и раскрыть заложенные природой таланты.
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