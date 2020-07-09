В России в ближайшие три года увеличатся расходы на медицину и образование
9 июля 2020, 19:04[ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству увеличить расходы на медицину и образование в ближайшие три года. Об этом говорится в перечне поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ.
«Обеспечить... увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование», — говорится в перечне поручений.
Правительство должно представить первый доклад до 30 сентября, второй — до 1 декабря. Также Владимир Путин поручил сохранить на нынешнем уровне расходы на помощь детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями, включая покупку лекарств.
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