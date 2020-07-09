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В России в ближайшие три года увеличатся расходы на медицину и образование

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

В России в ближайшие три года увеличатся расходы на медицину и образование
Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству увеличить расходы на медицину и образование в ближайшие три года. Об этом говорится в перечне поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ.

«Обеспечить... увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование», — говорится в перечне поручений.

Правительство должно представить первый доклад до 30 сентября, второй — до 1 декабря. Также Владимир Путин поручил сохранить на нынешнем уровне расходы на помощь детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями, включая покупку лекарств.

Владимир Путин поручил правительству принять меры для восстановления рынка труда в стране до уровня 2019 года к четвертому кварталу 2021 года.

НС

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