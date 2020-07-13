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Кудрин назвал «узкие места» в финансовой системе России

, 22:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Кудрин назвал «узкие места» в финансовой системе России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Фото: сайт Госдумы РФ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отнес к числу причин низкой оценки устойчивости финансовой системы России доминирование крупных государственных институтов.

По устойчивости финансовой системы Россия находится на 120-м месте в мире, и одной из причин этого является доминирование на финансовом рынке представителей госсектора.

Говоря о других факторах, Кудрин отметил «узость спектра используемых финансовых инструментов», среди которых доминируют облигации и банковские кредиты, а размещение акций для привлечения средств практически не используется с 2017 года.

Ранее Кудрин заявлял, что российская экономика находится в застое.

ДВа

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