Кудрин заявил, что российская экономика находится в застое
12 июля 2020, 12:22[ «Аргументы Недели» ]
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин признал, что российская экономика пребывает в застое. Он сравнил нынешнюю ситуацию с показателями 1990 года, передает КП.
«Сегодня мы выросли к 1990 году всего на 30 процентов, это не много для мировой экономика… Несмотря на то, что речь о поднятии потенциала ведется много лет, к сожалению, решений не принимается в этом смысле. К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое», - сказал Кудрин.
Он высказал мнение, что экономическое положение России вызвано непроведением необходимых реформ. Кудрин уверен, что для нормализации положения нужно провести кадровую реформу, а также изменить структуру управления, подготовки служащих, их профессионализма и мотивации.
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