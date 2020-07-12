Кудрин заявил, что российская экономика находится в застое

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 июля 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Кудрин. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Federation Council of Russia

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин признал, что российская экономика пребывает в застое. Он сравнил нынешнюю ситуацию с показателями 1990 года, передает КП.

«Сегодня мы выросли к 1990 году всего на 30 процентов, это не много для мировой экономика… Несмотря на то, что речь о поднятии потенциала ведется много лет, к сожалению, решений не принимается в этом смысле. К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое», - сказал Кудрин.

Он высказал мнение, что экономическое положение России вызвано непроведением необходимых реформ. Кудрин уверен, что для нормализации положения нужно провести кадровую реформу, а также изменить структуру управления, подготовки служащих, их профессионализма и мотивации.