По мнению Кудрина, правительство должно решительнее бороться с кризисом
11 июля 2020, 16:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Старые способы борьбы с нынешним кризисом не всегда действенны, правительству России следует действовать более решительно, заявил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Кудрин напомнил, что в кризис 2008-2009 годов российское правительство действовало быстрее, чем другие страны, поэтому РФ удалось успешно с ним справиться. Он отметил, что невысокий уровень долговой нагрузки в России – хороший резерв для борьбы с кризисом. По мнению экономиста, резерв используется недостаточно, "мы могли бы спокойно занять на 2-3 триллиона рублей больше и поддержать как население, так и экономику".
Ранее главный экономист Фонда экономических исследований ВШЭ Валерий Миронов отметил, что падение доходов населения неизбежно ведет к сокращению ВВП страны, поэтому их необходимо поддерживать за счет резервов государства.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.