По мнению Кудрина, правительство должно решительнее бороться с кризисом

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11 июля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Алексей Кудрин, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Старые способы борьбы с нынешним кризисом не всегда действенны, правительству России следует действовать более решительно, заявил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин напомнил, что в кризис 2008-2009 годов российское правительство действовало быстрее, чем другие страны, поэтому РФ удалось успешно с ним справиться. Он отметил, что невысокий уровень долговой нагрузки в России – хороший резерв для борьбы с кризисом. По мнению экономиста, резерв используется недостаточно, "мы могли бы спокойно занять на 2-3 триллиона рублей больше и поддержать как население, так и экономику".

Ранее главный экономист Фонда экономических исследований ВШЭ Валерий Миронов отметил, что падение доходов населения неизбежно ведет к сокращению ВВП страны, поэтому их необходимо поддерживать за счет резервов государства .