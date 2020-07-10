Эксперт: Глубину нынешнего кризиса во многом определят доходы населения

Падение доходов населения неизбежно ведет к сокращению ВВП страны, поэтому их необходимо поддерживать за счет резервов государства. Так считает главный экономист Фонда экономических исследований ВШЭ Валерий Миронов.
По словам эксперта, доходы населения – важный фактор не только уровня жизни, но и восстановления экономики, потому что на них приходится примерно половина ВВП.
«Глубина нынешнего кризиса будет в значительной степени определяться доходами населения. Инвестиции в условиях неопределенности расти вряд ли будут, экспорт зависит от внешних условий, а у других стран тоже свои проблемы», – говорит Миронов.
Он также отмечает, что предприятия сейчас заметно снижают выплаты, переводят сотрудников на неполный рабочий день, а государство дает кредиты на зарплату не более 15 тысяч рублей на человека.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.