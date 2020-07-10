Эксперт: Глубину нынешнего кризиса во многом определят доходы населения

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10 июля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Деньги. Фото: pixabay.com

Падение доходов населения неизбежно ведет к сокращению ВВП страны, поэтому их необходимо поддерживать за счет резервов государства. Так считает главный экономист Фонда экономических исследований ВШЭ Валерий Миронов.

По словам эксперта, доходы населения – важный фактор не только уровня жизни, но и восстановления экономики, потому что на них приходится примерно половина ВВП.

«Глубина нынешнего кризиса будет в значительной степени определяться доходами населения. Инвестиции в условиях неопределенности расти вряд ли будут, экспорт зависит от внешних условий, а у других стран тоже свои проблемы», – говорит Миронов.

Он также отмечает, что предприятия сейчас заметно снижают выплаты, переводят сотрудников на неполный рабочий день, а государство дает кредиты на зарплату не более 15 тысяч рублей на человека.