Одной из категорий иностранцев упростили получение российского гражданства

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13 июля 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Паспорт. Фото: сайт Госдумы РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве на упрощенную процедуру получения гражданства РФ для иностранцев, у которых есть совершеннолетние дети-россияне.

Закон предусматривает для проживающих в России иностранцев и лиц без гражданства право получить гражданство РФ в упрощенном порядке, то есть, без соблюдения условия о сроке проживания.

Закон также предусматривает обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию для иностранных граждан и лиц без гражданства, получающих российское гражданство. Согласно документу, полномочиями по проведению такой регистрации наделяется МВД РФ и его территориальные органы.