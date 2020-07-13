Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Одной из категорий иностранцев упростили получение российского гражданства

, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Одной из категорий иностранцев упростили получение российского гражданства
Паспорт. Фото: сайт Госдумы РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве на упрощенную процедуру получения гражданства РФ для иностранцев, у которых есть совершеннолетние дети-россияне.

Закон предусматривает для проживающих в России иностранцев и лиц без гражданства право получить гражданство РФ в упрощенном порядке, то есть, без соблюдения условия о сроке проживания.

Закон также предусматривает обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию для иностранных граждан и лиц без гражданства, получающих российское гражданство. Согласно документу, полномочиями по проведению такой регистрации наделяется МВД РФ и его территориальные органы.

ДВа

Общество

Адвокат: в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну, не нашли. ФСБ считает, что он их зашифровывал

Адвокат: в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну, не нашли. ФСБ считает, что он их зашифровывал

Специалисты ФСБ не нашли признаков секретных сведений в публикациях экс-журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью